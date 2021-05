Dopo le fatiche dello sterrato, giornata che ha visto un Bernal ancora super , si torna ad una tappa più tradizionale per la contentezza di tutti gli altri corridori. Non che questa frazione sia agevole, perché si arriva a Bagno di Romagna dopo 4 GPM. E attenzione alla discesa finale che potrà essere teatro di qualche attacco. La concentrazione deve restare alta per non perdere ulteriore terreno.

Il percorso della 12a tappa

Altra tappa molto impegnativa che ricorda Alfredo Martino e Gino Bartali. Prima parte di frazione con diversi dentelli che favoriranno sicuramente qualche azione in fuga. Dopo lo sprint di Sesto Fiorentino, ecco il primo GPM di giornata con il Monte Morello. È solo l'antipasto dei GPM di Passo della Consuma (a quota 1060 metri) e Passo della Calla (a quota 1295). Occhio alla discesa che porta a Santa Sofia, e poi si ricomincia a salire fino a Passo del Carnaio (770). Poi di nuovo discesa fino all'arrivo di Bagno di Romagna. Chi scollina per primo sul Passo del Carnaio potrebbe anche arrivare da solo al traguardo sfruttando la discesa.

GPM e pendenze:

-Monte Morello di 3a categoria (a quota 598) - salita di 7,6 km al 6,6%, max 19%;

-Passo della Consuma di 2a categoria (a quota 1060) - salita di 17,1 km al 5,7%, max 10%;

-Passo della Calla di 2a categoria (a quota 1295) - salita di 15,3 km al 5,5%, max 9%;

-Passo del Carnaio di 3a categoria (a quota 770) - salita di 10,8 km al 5,5%, max 14%;

Giro 2021, tappa 12: Siena-Bagno di Romagna, percorso in 3D

I favoriti della 12a tappa

Considerando la conformazione finale della tappa, con quella discesa fino al traguardo, e il suo stato di forma, piazziamo un nichelino su Pello Bilbao, ieri angelo custode di Damiano Caruso. In corsa anche corridori che hanno perso terreno, ma che vogliono vincere le tappe. Quindi tra i favoriti di giornata abbiamo anche Mollema, Mäder, Ruben Guerreiro e Bennett. Abbiamo visto crescere Buchmann, Fabbro a questo punto farà da scorta al tedesco o avrà libera uscita?

La fuga potrebbe andare in porto, anche oggi, ecco che resta difficile vedere un big andare a vincere la tappa. Crediamo, però, che l'ultima salita sarà affrontata a grande velocità, per poi vedere uno scatto di qualche capitano che proverà a rosicchiare qualcosa a Bernal. Il colombiano ha già fatto il vuoto dopo lo sterrato e ci sarà subito un'occasione per recuperare qualcosa. Dipende, ovviamente, dalle forze in campo rimaste.

Pello Bilabo, Mollema *****

George Bennett, Mäder, Bouchard, Guerreiro ****

Ulissi, Fabbro, Bouwman, Großschartner, Daniel Martínez ***

Daniel Martin, Bernal, Vlasov, Ciccone, Almeida, Evenepoel, Caruso **

Formolo, Bettiol, Masnada, Molard *

Bernal scatenato! Tre attacchi, Evenepoel e gli altri cedono

Approfondimenti e dichiarazioni

Nibali, un rientro da Campione: dalla frattura al Giro in 24 giorni

