Simon Yates ha riaperto il Giro? Sì, ma solo in parte. A Sega di Ala è stato João Almeida a movimentare il gruppetto maglia rosa, con i suoi scatti a metà dell'ultima salita di giornata. Lui ha spezzato il gruppo, con un'azione che ha costretto Egan Bernal alla resa. Il portoghese è stato preso come punto di riferimento da Simon Yates che, Deceuninck Quick Step è riuscito anche a staccare Simon Yates, con la speranza di riportarsi su Daniel Martin. Questo secondo obiettivo, quello più importante, non è stato portato al termine, con l'irlandese record di scalata di Sega di Ala, con un tempo di 38'07'' per percorrere gli 11,4 km di salita, con una pendenza media del 9,63 % (massima al 17%). ha riaperto il Giro? Sì, ma solo in parte. A Sega di Ala è statoa movimentare il gruppetto maglia rosa, con i suoi scatti a metà dell'ultima salita di giornata. Lui ha spezzato il gruppo, con un'azione che ha costrettoalla resa. Il portoghese è stato preso come punto di riferimento da Simon Yates che, dopo tre accelerazioni , è riuscito a lasciarsi alle spalle il rivale colombiano nel tentativo di riaprire la corsa alla maglia rosa . La voglia di vincere di Almeida era però esagerata e il corridore dellaè riuscito anche a staccare Simon Yates, con la speranza di riportarsi su. Questo secondo obiettivo, quello più importante, non è stato portato al termine, con l'irlandese che ha centrato il successo di tappa (entrando nel club dei corridori che hanno vinto almeno una tappa a Giro, Tour e Vuelta). Resta però la prestazione di Almeida che ha fissato il, con un tempo diper percorrere gli 11,4 km di salita, con una pendenza media del 9,63 % (massima al 17%).

I migliori tempi a Sega di Ala

Corridore Tempo di scalata João Almeida 38'07'' Simon Yates 38'24'' Diego Ulissi-Damiano Caruso 39'14'' Egan Bernal-Daniel Martínez 39'17'' Daniel Martin 39'20'' Pello Bilbao 39'37'' George Bennett-Tobias Foss 40'15'' Lorenzo Fortunato 40'41'' Romain Bardet 40'46'' Antonio Pedrero 40'58'' Michael Storer 40'59'' Aleksandr Vlasov 41'02'' Hugh Carthy 41'16''

Dietro Almeida c'è proprio Simon Yates, poi la coppia di italiani Caruso-Ulissi, straordinario il corridore dell'UAE Emirates che con l'arrivo del primo caldo si è fatto vedere tra i migliori scalatori del Giro. In difficoltà Bernal, con il suo compagno di squadra Daniel Martínez, mentre Daniel Martin ha fatto il quinto tempo. Neanche tanto, considerando che l'irlandese era in fuga dal mattino ed è riuscito a mantenere il suo vantaggio (aveva poco più di 1 minuto all'inizio della salita) fino alla cima di Sega di Ala. Bravissimo anche lui.

Impressionanti comunque i dati di João Almeida che all'ultimo km ha dato tutto per rimontare su Daniel Martin. 1 km, al 6,6% di pendenza, fatto alla media di 31 km/h, con punta massima di 43,6 km/h (ultimo km fatto in 2 minuti netti). Almeida ha spinto una media di 460 watt in quello sforzo per rientrare su Martin, con un rapporto di 7,38 watt di media al kg. Numeri importanti che però non sono stati sufficienti per riportarsi sul corridore della Israel.

