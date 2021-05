Era un Giro d'Italia partito male pere la. Le gambe giravano bene, ma con la perdita disi sono persi mesi e mesi di preparazione. Col passare delle tappe Caruso resta lì, ma perde anche Mohoric e Mäder, due che stavano andando parecchio forte . Tanta sfortuna, ma il corridore siciliano non molla, pedala con i migliori e, tolto Bernal, è il migliore grazie alla sua continuità. All'ultima tappa di montagna si trova al 2° posto della generale e, quindi, perché non provarci? Pilotato daattacca in discesa, seguendo, e si lascia alle spalle. Caruso non è riuscito poi a riaprire il Giro, ma ha trovato una vittoria di tappa stellare, perché faceva gola a tanti. Anche allo stesso Bernal che ad un certo punto si è messo sui pedali per cercare di vincere il Giro con un altro successo di tappa. Classifica che resta uguale in top 3, ma con distacchi meglio definiti. Impossibile per Caruso rimontare su Bernal con la crono di Milano, altrettanto improbabile che il ragusano possa perdere il 2° posto davanti a Yates. Finisce così il Giro con tanta Italia (6 successi azzurri in questa edizione ) e con un Caruso semplicemente da applausi!