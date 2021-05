Luis León Sánchez, che ha chiuso all'ultimo posto la Krists Neilands, corridore lettone della Israel. A parte una foratura per, che ha chiuso all'ultimo posto la cronometro di Torino , sembrava essere filato tutto liscio nella tappa inaugurale del Giro 104. Nessuna caduta, nessuna squalifica o penalizzazione, nessun corridore finito fuori tempo massimo. Le insidie, però, sono dietro l'angolo e abbiamo il primo abbandono del Giro d'Italia . Un abbandono al quanto clamoroso. Non sarà al via, per la seconda frazione da Stupinigi a Novara , corridore lettone della Israel.

Il classe '94, ex campione nazionale lettone a cronometro, è stato vittima di una caduta mentre era di ritorno nell'albergo dove pernotta la propria squadra. Non una caduta leggera per Neilands che ha rimediato una frattura alla clavicola destra, che necessiterà di un intervento chirurgico. Addio quindi a Neilands che aveva cominciato il suo 3° Giro in carriera, con un 105° posto nella crono di Torino, a 55'' dal vincitore Filippo Ganna.

