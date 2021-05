La 19esima tappa del Giro d'Italia 2021 sarà speciale e non solo perchè è atteso spettacolo tra i protagonisti della classifica generale. La corsa sarebbe dovuta transitare sul, ma il percorso è stato modificato in segno di rispetto per le vittime delladi Stresa, incidente in cui lo scorso 23 maggio hanno perso la vita 14 persone. La carovana rosa non "disturberà" i luoghi segnati dal lutto, ma renderà comunque omaggio alle famiglie colpite, devolvendo loro l'intero montepremi della frazione odierna. Lo ha annunciato la CPA, l’Associazione Ciclisti Professionisti internazionale.