Monte Zoncolan incombe sul Giro d'Italia numero 104. Sabato 22 maggio, la corsa tornerà a sfidare una delle sue salite simbolo, un mito moderno che chiamerà all'appello i signori della classifica generale e non solo. Un'ascesa che nelle sue precedenti apparizioni è stata teatro naturale di una festa incontenibile per decine di migliaia di appassionati, arrivati in massa per sostenere le fatiche dei corridori. Stavolta le cose saranno un po' diverse. A causa delle limitazione presenti in Friuli e della presenza di neve a bordo strada, i posti a disposizione saranno appena 1000. Erano, a dire il vero, visto che sono bastati appena 12 minuti (dalle 8.30 alle 8.42) per raggiungere il sold out dei pass sul portale di Promoturismo Fvg.

Dei mille posti, 850 sono riservati a chi sale dal versante di Sutrio e 150 a chi arriva da Ravascletto. Queste le parole di Enzo Cainero, responsabile del comitato di tappa: "Una volta raggiunto il piazzale Moro, a quota 1.300 metri, non si potrà proseguire in bicicletta, ma solo a piedi. So che è una forte limitazione, ma non si poteva fare altrimenti. Sarà predisposto un punto di controllo al sottopasso dell’hotel Moro, dove sarà misurata la temperatura a tutti, ma non sarà chiesto tampone o certificato. A quel punto, si potrà salire a piedi o con la seggiovia Valvan”. Le persone che hanno acquistato i biglietti avranno accesso agli ultimi 3 chilometri e mezzo di salita, mentre nel resto del percorso non ci saranno limitazioni. La tappa partirà da Cittadella e affronterà altri due Gpm prima del Kaiser: Castello di Caneva (4^ categoria) e Forcella Monte Rest (2^ categoria).

13,1 km e ha una pendenza media dell'8,9%. Negli ultimi 3 km, però, la media sarà del 13% e l’ultimo chilometro è in gran parte intorno al 18% (in alcuni tratti ci sono pendenze addirittura del 27% !). Sarà la settima volta che il Giro d'Italia affronta questa montagna. La prima nel 2003, sempre da Sutrio, con successo di Gilberto Simoni. Le successive tutte dal versante di Ovaro: nel 2007 (ancora successo di Simoni), nel 2010 (vittoria a Ivan Basso), nel 2011 (Igor Anton), nel 2014 (Michael Rogers) e nel 2018 ( La salita sul Monte Zoncolan misurae ha una pendenza mediaNegli ultimi 3 km, però, la media sarà del 13% e l’ultimo chilometro è in gran parte intorno al 18% (in alcuni tratti ci sono pendenze addirittura del!). Sarà lache il Giro d'Italia affronta questa montagna. La prima nel 2003, sempre da Sutrio, con successo di. Le successive tutte dal versante di Ovaro: nel 2007 (ancora successo di Simoni), nel 2010 (vittoria a), nel 2011 (), nel 2014 () e nel 2018 ( Chris Froome ).

