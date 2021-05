rischio gelo sulle discese hanno fatto che sì che l'organizzazione di corsa, in accordo con il sindacato dei corridori, modificasse il percorso della 16a tappa del Giro 2021. Ci sarebbero dovuti essere i GPM di Crosetta, Fedaia, Pordoi (Giau, ma la tappa è stata accorciata, con la cancellazione di “Fedaia” e “Pordoi”. Tappa regina del Giro d'Italia dimezzata . Il maltempo e, soprattutto, ilsulle discese hanno fatto che sì che l'organizzazione di corsa, in accordo con il sindacato dei corridori, modificasse il percorso della 16a tappa del Giro 2021. Ci sarebbero dovuti essere i GPM di la Cima Coppi di questa edizione ) e il, ma la tappa è stata accorciata, con la cancellazione di “Fedaia” e “Pordoi”.

Le parole di Vegni (direttore RCS Sport)

L'obiettivo principale per noi organizzatori è portare in sicurezza i corridori a Milano. Per questo abbiamo pensato fosse meglio avere una tappa più corta, ma spettacolare, evitando due discese pericolose. Rispetto allo scorso anno c'è stata maggiore maturità, quello che è successo a Morbegno non l'ho certo dimenticato

Con la cancellazione del Pordoi, il Giau diventa così la Cima Coppi di questa edizione con i suoi 2233 metri di altezza.

La discesa dal Passo Giau?

O annulliamo la tappa completamente o prendiamo qualche rischio. Qui il rischio è condensato solo nel finale mentre con il percorso completo avremmo avuto i rischi divisi in tre discese impegnative. Certo, confermo che c'erano squadre che avrebbero gradito fare la corsa completa, ma sulla strada poi c'è qualcun altro. Ritenevamo che potessero esserci le condizioni per disputare regolarmente la tappa, ma abbiamo preferito rinunciare a qualcosa per garantire la regolarità della tappa. Ognuno ha dovuto rinunciare a qualcosa per arrivare ad una decisione comune e condivisa. Una delle condizioni che abbiamo posto è quella che si deve arrivare a Cortina, altrimenti sarebbe stato meglio annullare tutta la tappa

