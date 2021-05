Tappone conclusivo di questo Giro d'Italia, prima della cronometro finale di Milano. Qui si sconfinerà in Svizzera dove, appena entrati, si comincerà la lunga scalata al Passo San Bernardino (GPM 1a categoria) di 24 km con scollinamento oltre i 2000 metri. Neanche il tempo di respirare che si scala il Passo della Spluga, altro GPM di 1a categoria oltre i 2000 metri. Occhio alla discesa che potrà essere teatro di qualche attacco. Si scende fino a Madesimo dove c'è l'inizio dell'ultimo GPM di giornata, con i 7 km finali di Alpe Motta, salita inedita al Giro. Pendenze attorno il 10%: sarà la resa dei conti per i corridori che ambiscono alla maglia rosa, già affaticati dai due GPM precedenti.

GPM e pendenze:

-Passo San Bernardino di 1a categoria (a quota 2065 metri) - salita di 23,7 km al 6,2%, max 12%;

-Passo dello Spluga di 1a categoria (a quota 2115 metri) - salita di 8,9 km al 7,3%, max 12%;

-Vallespluga-Alpe Motta di 1a categoria (a quota 1727 metri) - salita di 7,3 km al 7,6%, max 13%;

Per seguire il Giro d'Italia basterà accendere la tv e sintonizzarsi sui canali di Eurosport. Tutte le tappe del Giro saranno in Diretta su Eurosport 1 (Canale 210 di Sky) - visibile anche per gli abbonati a DAZN e Tim Vision - con il commento di Luca Gregorio e Riccardo Magrini. Il live streaming delle tappe sarà visibile invece su Eurosport Player ( guarda tutti i pacchetti a disposizione ) con tanti contenuti in più, tra cui la possibilità di gustarsi le tappe in live integrali e senza pubblicità. Inoltre, il Giro d'Italia sarà visibile On Demand su Eurosport Player e in streaming anche sul sito Eurosport.it e sull'App di Disocvery+ ( scopri l'offerta bomba per il Giro ).