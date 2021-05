Ciclismo

Ciclismo, Giro d'Italia - Vincenzo Nibali: "Ho recuperato prima dello Zoncolan? È un parolone"

GIRO D'ITALIA - Nibali esprime le sue sensazioni prima della tappa dello Zoncolan, tappa per lui molto particolare perché dal versante di Sutrio non l'ha mai scalato. Ci sarà da capire percò come ci arriva a livello di condizione dopo gli ultimi giorni durissimi.

00:00:33, 43 minuti fa