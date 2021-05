Vincenzo Nibali. Il corridore siciliano è riuscito ad arrivare con i migliori a Guardia Sanframondi, non senza problemi però. Ciccone. Giornata difficile per. Il corridore siciliano è riuscito ad arrivare con i migliori a, non senza problemi però. Nel giorno della vittoria di Lafay , si sono registrate tantissime cadute: una che ha fatto perdere tempo in classifica a Pello Bilbao per esempio . È caduto anche Vincenzo Nibali che è arrivato al traguardo con qualche abrasione e con il body rotto in qualche punto sul fianco destro. Non il massimo, soprattutto considerando l'avvicinamento di Nibali a questo Giro con la famosa frattura al radio del polso destro . Il corridore della Trek Segafredo però continua e lotta con la squadra per

Classifiche e risultati

Giro d'Italia Giro d'Italia: startlist, ritirati e squalificati dalla Giuria 08/05/2021 A 21:47

Prima ho bucato, poi sono caduto

Come sto? Con la sfortuna, sono ammaccato. Per la squadra il Giro sta andando bene. Per me era già iniziato in salita e oggi me ne sono successe di tutti i colori. Ho bucato nella prima parte di corsa, ho cambiato bici, poi sono scivolato in curva. Ho qualche escoriazione, purtroppo quando deve andare così non si può fare niente

Pronti per Ciccone

Vediamo perché per ora il Giro è stato un po’ una sofferenza. Abbiamo Ciccone che sta benissimo, anche oggi abbiamo fatto un ottimo lavoro per tenerlo davanti nelle prime posizioni, quindi domani sarà una tappa dura e importante. Bisogna essere pronti

Nibali, un rientro da Campione: dalla frattura al Giro in 24 giorni

Giro d'Italia Da Torino a Milano: tappe e guida completa del Giro 2021 03/05/2021 A 16:07