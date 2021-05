Vincenzo Nibali non è riuscito ad esprimersi agli stessi livelli Ciccone per farlo stare più in alto possibile nella generale. Dopo la disfatta della tappa di Montalcino, Trek Segafredo ha provato una tattica diversa. Ciccone e Nibali hanno prima In questa prima parte di Giro,non è riuscito ad esprimersi agli stessi livelli dei big della classifica . Il siciliano ha sicuramente pagato l'infortunio prima dell'inizio della Corsa Rosa, un infortunio molto importante che per poco non gli faceva perdere il 104. Ecco che si è messo a disposizione diper farlo stare più in alto possibile nella generale. Dopo la disfatta della tappa di Montalcino, quella dello sterrato , laha provato una tattica diversa.hanno prima attaccato sul Passo del Carnaio , poi Nibali si è fatto da solo la discesa ( guarda i numeri ). Il siciliano spiega il perché...

Classifiche e risultati

Giro d'Italia Nibali ci prova in discesa: lo Squalo si testa per Cortina 36 MINUTI FA

BERNAL PADRONE: GIRO D'ITALIA GIÀ FINITO? Sì, nessuno può sfilargli la rosa No, ci sono ancora tutte le salite

Le parole di Nibali

Era giusto provarci. Visto che ieri abbiamo pagato, era giusto provarci. Stamattina avevamo parlato sul bus di provare sull’ultima salita, infatti lo abbiamo fatto in coppia con Ciccone, ma non c’è stato concesso tanto spazio. Poi, sapevo che la discesa che portava all’arrivo era brutta e ho preferito farla davanti. Niente di più. [Vincenzo Nibali a fine tappa]

Ciccone e Nibali ci provano: l'attacco sull'ultima salita

Il team manager ha aggiunto che l'azione di Nibali era votata anche per testare le stesse gambe del siciliano che ha dichiarato di voler lasciare il segno in questo Giro d'Italia. Che abbia studiato oggi un modo per lasciare la compagnia in vista della tappa di Cortina che potrà essere nelle sue corde?

Guercilena: "Volevamo provarci con Nibali; Ciccone si è fatto vedere"

Giro d'Italia Giro d'Italia: startlist, ritirati e squalificati dalla Giuria 08/05/2021 A 21:47