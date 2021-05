Trek Segafredo che, dopo Gianluca Brambilla per un Nibali, un altro che sta resistendo nonostante già Non è stato un giorno fortunato neanche questo per lache, dopo aver perso Ciccone prima della partenza di Rovereto, ha perso ancheper un problema al ginocchio . I corridori rimasti resistono, con la speranza di piazzare almeno un colpo nella tappa di Alpe Motta. Uno di questo è, un altro che sta resistendo nonostante già tre cadute accumulate in questo difficile Giro d'Italia.

Cosa è successo con Ciccone l'altro giorno?

C’è stata una foratura di Giulio, mentre stavamo rientrando sul gruppetto davanti. Davanti a noi però c’è stata una caduta in una curva cieca. Io sono riuscito a frenare in tempo, ma da dietro no. Mi hanno colpito in pieno due corridori, con anche una bicicletta che mi ha preso sulla schiena e il braccio, causando una piccola lesione al muscolo che all’inizio sembrava una frattura. Per fortuna non lo era. Il periodo non è stato molto bello per me, ho sofferto dall’inizio alla fine. Il nostro Giro fino ad ora è andato male. Domani c’è una tappa importante, noi tutti come squadra proveremo ad andare in fuga. Sperando che le gambe mi assistano, tenterò. Non sarà facile, in tanti proveranno. Speriamo di prendere la fuga di giornata, poi vediamo

Simon Yates ci deve provare

Nelle prime settimane il Giro è stato duro, non si erano mai visti così tanti arrivi in salita. Yates ha visto che può guadagnare qualcosa e può inventarsi qualcosa. La tappa domani è molto lunga, c’è spazio per provare. Sicuramente Yates deve provare. Dovrà cercare di fare gara dura sul San Bernardino, anche se la sua squadra ha lavorato tantissimo per lui nell'ultima tappa. Il San Bernardino è una salita infinita, credo sia un’ora e mezza. Lo Spluga è una salita abbastanza dura nella prima parte, ma siamo in quota e si respira diversamente. Quelle altitudini possono influenzare. Di certo può essere il trampolino

In tanti sarebbero già andati a casa

In questo Giro sarebbe stato più facile stare a casa. Tanti avrebbero abbandonato dopo quello che mi è successo. Io invece ho scelto di venire, perché il Giro mi ha dato tanto. Io ho un gran morale perché le persone mi aspettano, anche quando non sono in condizione. Nella mia testa mi aiuta per cercare di trovare la condizione migliore più avanti. L’avvicinamento alle Olimpiadi sicuramente è un punto importante. Ma vediamo, ci sono dei passaggi in cui andare per gradi. Ne parlerò con il ct. Non posso dire adesso che potrò essere al 100%

