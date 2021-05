Peter Sagan vince la tappa resta in maglia rosa. Cambia qualcosa in classifica generale ? No, anzi sì. La grafica ci dàcome 2° classificato e non, con il russo che si porta. I conti sono giusti perché, all'ultimo km,, si è creato un buco in gruppo. Vlasov è rimasto tra i primi, mentre hanno perso le ruote Bernal, Evenepoel e tutti gli altri. Il russo dell'Astana guadagna nel frangente addirittura 21'' in classifica generale rispetto agli altri ma...