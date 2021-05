Aleksandr Vlasov. Anche lui era finito nel calderone green zone adibite dall'organizzazione di corsa, nonostante Astana, la Giuria ha rivisto i filmati e la manovra di Vlasov era perfettamente regolare. Sospiro di sollievo per. Anche lui era finito nel calderone dei corridori multati per aver gettato borracce o materiale di rifiuto fuori dalleadibite dall'organizzazione di corsa, nonostante la rivisitazione delle regole sulle borracce. Il russo aveva ricevuto 500 franchi svizzeri di multa, dopo la tappa di Montalcino , ed era a rischio penalizzazione in classifica generale se avesse commesso una seconda infrazione. Per sua fortuna però, dopo la segnalazione dell', la Giuriae la manovra di Vlasov era perfettamente regolare.

Il corridore russo, attualmente secondo nella generale alle spalle di Bernal, aveva gettato il materiale di rifiuto all'interno della green zone e quindi non meritava nessuna multa. Dal report di giornata, ecco che la Giuria ha revocato la multa effettuata come da protocollo. Vlasov non rischia più, quindi, eventuali penalizzazioni in classifica o, addirittura, l'esclusione dal Giro. Almeno non per adesso...

