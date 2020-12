Il Covid-19 è ormai alle spalle, anche se superato con qualche difficoltà. Filippo Ganna ha già potuto fare un bilancio su questo 2020 meraviglioso per lui e può lanciarsi al meglio verso la nuova stagione, punto di svolta ancor più fondamentale per la sua carriera, visto che in programma ci sono i Giochi Olimpici di Tokyo. Il piemontese è stato intervistato ieri dalla Gazzetta dello Sport ed è andato a delineare il suo programma.

Il 2021 per la stella della INEOS Grenadiers dovrebbe iniziare dall’Argentina con la Vuelta a San Juan, forse in maglia azzurra (dipenderà dagli inviti delle squadre nelle varie corse). Poi concentrazione verso le corse di primavera: Tirreno-Adriatico in preparazione di Milano-Sanremo e, soprattutto, Parigi-Roubaix. Fondamentale fare esperienza sul pavé francese, dove Ganna si è già imposto nelle categorie minori: le caratteristiche del cronoman tricolore sono ideali per l’Inferno del Nord, con l’obiettivo di trionfare nel Velodromo prima o poi.

Filippo Ganna con due maglie simbolo del ciclismo: campione del mondo (a cronometro) e leader del Giro d'Italia

Dovrebbe essere confermata la presenza al Giro d’Italia: l’obiettivo è quello di aiutare nuovamente Tao Geogeghan Hart ad agguantare la Maglia Rosa, con il britannico che andrà a caccia della doppietta. Prima della Corsa Rosa dovrebbe esserci per il nativo di Verbania la partecipazione al Tour of the Alps, per mettere chilometri importanti nelle gambe.

Dopo il Giro concentrazione massima per le Olimpiadi. A giugno dovrebbero svolgersi (ancora tutto da confermare) gli Europei su pista, fondamentali per trovare la quadratura del cerchio con il quartetto, uno degli obiettivi principali a Cinque Cerchi. In Giappone, oltre all’inseguimento a squadre, Ganna dovrebbe partecipare ovviamente alla cronometro su strada, ma anche alla prova in linea.

