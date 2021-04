Education First dopo l'infortunio di Sergio Higuita. Hugh Carthy non sarà riuscito a vincere Roglic e Carapaz e ha giocato ad armi pari contro i due favoriti, portandosi a casa - tra l'altro - la È stata la sorpresa dell'ultima Vuelta, con il corridore britannico che è diventato dal nulla il capitano dell'alloradopo l'infortunio di Sergio Higuita.non sarà riuscito a vincere la tre settimane spagnola , ma si è piazzato alle spalle solo die ha giocato ad armi pari contro i due favoriti, portandosi a casa - tra l'altro - la tappa dell'Angliru . Insomma, un exploit che ha portato lo staff dell'EF a puntare sul britannico anche negli anni avvenire, consegnandogli intanto i gradi di capitano al prossimo Giro d'Italia . Più spazio per il classe '93 che ha anche rinnovato il suo contratto con il team statunitense.

Le parole di Hugh Carthy

Ho scelto di rimanere in EF semplicemente perché il team si sente bene. Siamo uno strano mix di corridori, ma formiamo una squadra. Quando ci si sente bene, restare sembra l'unica opzione logica. Ho avuto dei bei ricordi e ho fatto buoni amici qui tra i piloti e lo staff. Voglio continuare questo viaggio e fare la mia parte nella grande eredità della squadra

Carthy vestirà quindi la maglia dell'Education Nippo fino al 2023, un bel modo per proiettarsi verso il Giro d'Italia dove l'obiettivo resta quello centrato alla Vuelta qualche mese fa, ovvero quello di lottare per un posto sul podio. La stagione è cominciata con un 8° posto alla Volta a Catalunya, con un 12° posto al Giro dei Paesi Baschi, ma è cresciuto molto nelle ultime settimane fino a trovare un 5° posto nella generale dell'ultimo Touf of the Alps.

