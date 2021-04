Abbiamo passato il primo step, è andato tutto bene e già oggi cominceremo la riabilitazione. In vista del Giro d’Italia speriamo di recuperare in fretta e di essere di nuovo in bici tra 10-12 giorni.

"La forza di volontà in questi casi è importante - dice Emilio Magni, il medico della Trek-Segafredo che ha seguito l’intervento sul posto. Adesso prevediamo 2-3 giorni di riposo, subito dopo inizieremo il percorso di riabilitazione passiva e poi speriamo che ci siano progressi sensibili. I rulli? Li potrà utilizzare fra pochi giorni perché la posizione è quella e resta stabile durante la pedalata. Sulla strada ovviamente il discorso cambierebbe, soprattutto per le vibrazioni". Il corpo è ancora fermo nel letto della clinica Ars Medica di Gravesano, distretto di Lugano, ma la testa è già sulle montagne del Giro d'Italia. Vincenzo Nibali non ci sta a farsi fermare da un polso fratturato (già operato), ed è già pro-attivo nel contare i giorni che mancano al rientro.

Obiettivo Giro d'Italia?

"Avanzare ipotesi è prematuro a così poche ore dall’operazione- continua il dottor Magni. Diciamo che il 50% del cammino è stato fatto, l’altro 50 lo faranno la riabilitazione e la fisioterapia, probabilmente con un tutore. Al momento ragioniamo giorno per giorno anche con il consulto dei fisioterapisti, sperando in progressi sensibili. Serve un miracolo ma di una cosa siamo sicuri: lui ci metterà il 110%". L’operazione in anestesia locale a cui è stato sottoposto il campione siciliano è durata un’ora ed è perfettamente riuscita. Ma quando potrà tornare sulla bici?

"Il nostro più grande auspicio, ora, è che Vincenzo possa godere della massima tranquillità per ristabilirsi - spiega Luca Guercilena, general manager della Trek.Insieme lavoreremo per una sfida difficile ma non impossibile: partecipare al Giro. Non lasceremo nulla di intentato. Quando sarà il momento, tutti assieme e serenamente prenderemo una decisione".

