La stagione sta per terminare, anche se mancano ancora due Classiche Monumento e diverse corse ancora spettacolari da affrontare. Si inizia però già a pensare al prossimo anno, al 2022, con la speranza che i problemi riguardanti la pandemia ed i calendari siano risolti. RCS ha annunciato le date per le proprie corse in vista della stagione successiva. Si inizierà, come di consueto, con le Strade Bianche (sia uomini che donne) in programma il 5 marzo, poi Tirreno-Adriatico e Milano-Torino, anticipata a marzo a precedere la Milano-Sanremo.

Spostato ad aprile il Giro di Sicilia, conclusosi ieri con il trionfo di Vincenzo Nibali, poi, il 6 maggio, l’attesissima partenza del Giro d’Italia. Restano ad ottobre Gran Piemonte e Lombardia.

Il programma della stagione 2022 delle corse RCS

- 5 marzo: Strade Bianche e Strade Bianche Women Elite

- 7–13 marzo: Tirreno-Adriatico

- 16 marzo: Milano-Torino.

- 19 marzo: Milano-Sanremo

- 12–15 aprile: Il Giro di Sicilia

- 6–29 maggio: Giro d’Italia

- 6 ottobre: Gran Piemonte

- 8 ottobre: Il Lombardia

