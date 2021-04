Vincenzo Nibali: il 36enne siciliano della Trek Segafredo questa mattina è caduto in allenamento e ora è all'ospedale di Lugano per i controlli del caso al polso. Per ora non si hanno ulteriori aggiornamenti, ma c'è timore per le sue condizioni considerando che fra meno di un mese comincerà il Giro d'Italia ( Preoccupazione per: il 36enne siciliano dellaquesta mattina è caduto in allenamento e ora è all'ospedale di Lugano per i controlli del caso al polso. Per ora non si hanno ulteriori aggiornamenti, ma c'è timore per le sue condizioni considerando che fra meno di un mese comincerà il con partenza l'8 maggio da Torino ).

Nibali, dopo essere tornato da Tenerife, si stava preparando in Svizzera per i prossimi impegni (Tour of the Alps dal 19 al 23 aprile) quando è caduto: dolore al polso e un po' di timore in vista del Giro d'Italia. Nelle prossime ore sapremo di più sull'accaduto e sulle conseguenze. Si teme una frattura del polso.

