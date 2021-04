Vincenzo Nibali ha cominciato il percorso di recupero in vista, speriamo, del Giro d'Italia. I tempi sono strettissimi e il Giro comincerà l'8 maggio solo una motricità alla mano e al polso per capire le reazioni del corpo e le reali potenzialità di esserci l'8 maggio. Dopo essersi sottoposto ad intervento chirurgico lo scorso 15 aprile , per ridurre la frattura al radio del polso destro,ha cominciato il percorso di recupero in vista, speriamo, del. I tempi sono strettissimi e il Giro comincerà l'8 maggio dalla cronometro di Torino . Nibali ha una fievole speranza e se la vuole giocare fino in fondo visto che, nella sfortuna, è stato fortunato ad avereuna frattura composta e questo apre una finestra. In questi giorni il corridore siciliano sta effettuando degli esercizi diper capire le reazioni del corpo e le reali potenzialità di esserci l'8 maggio.

Le parole di Nibali

Da oggi un tutore in carbonio, elaborato da Fabrizio Borra, mi accompagnerà nel mio percorso di recupero. Non voglio lasciare nulla di intentato per essere al Giro d'Italia. Stiamo facendo il massimo. Ma serve pazienza, lucidità e una buona dose di cautela prima di prendere qualsiasi decisione. Ogni giorno, da qui all’8 maggio, sarà prezioso

La corsa contro il tempo è già cominciata. Già nei prossimi giorni potrebbero arrivare delle nuove notizie da Nibali o, comunque, dalla Trek Segafredo per capire le chance di rivedere il siciliano sulle strade del Giro d'Italia.

