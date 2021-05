Ciclismo

Ganna primo al traguardo volante! Che gamba per la maglia rosa

GIRO D'ITALIA - Il gruppo sprinta per gli abbuoni al traguardo volante e Filippo Ganna non ci sta a farsi sorprendere. La maglia rosa risponde all'azione della Deceuninck-Quick Step e passa per primo sotto lo striscione.

00:01:05, un' ora fa