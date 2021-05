Ciclismo

Giro 360, tappa 12: Vendrame esulta, De Marchi saluta

Finalmente arriva l’Italia con Andrea Vendrame in una delle tappe più lunghe del Giro d’Italia. Le bellezze del nostro Paese, da Siena a Firenze ma anche tanti abbandoni con nomi illustri come Soler ma soprattutto Alessandro De Marchi che saluta il Giro. Si arriva a Bagno di Romagna, ed ecco un romagnolo doc a Giro 360 come Alan Marangoni.

00:06:06, 16 minuti fa