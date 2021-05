Ciclismo

Giro 360, tappa 15: Ubuntu Campenaerts tra Italia e Slovenia

Dopo 8 fughe arriva la vittoria per Victor Campenaerts in una tappa, da Grado a Gorizia, partita male. Maxi caduta pochi km dopo il via che ha costretto dei corridori a lasciare il Giro, Buchmann tra questi. Va via la fuga e c’è proprio il portacolori della Qhubeka che al grido di ‘Ubuntu’ si prende la vittoria prima della tappa regina. Dopo lo Zoncolan, ospite di Giro 360 c’è Fabiana Luperini.

00:06:34, 38 minuti fa