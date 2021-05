Ciclismo

Giro 360, tappa 20: Caruso al bacio, campione d'umiltà

Damiano Caruso compie una vera e propria impresa vincendo sull’Alpe di Motta e consolidando la sua 2a piazza in classifica generale alle spalle dell imprendibile Egan Bernal. Una vittoria spot del ciclismo italiano per quanto fatto da Caruso in questi anni al servizio di capitani. Oggi la gloria spetta a lui: Italia in festa.

00:06:47, 20 minuti fa