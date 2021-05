Ciclismo

Giro 360, tappa 3: Colpo di Taco, van der Hoorn fuga e vittoria

A Canale arriva la fuga con il successo, alla prima partecipazione al Giro d’Italia, di Taco van der Hoorn. Emozioni e lacrime per lui, rabbia per gli italiani ancora a bocca asciutta. Davide Cimolai è 2° alle spalle del vincitore, Viviani è 4° ma non soddisfatto del suo sprint. Ganna ancora in rosa in vista di Sestola e a proposito di rosa, ospite di Giro360 è Justine Mattera

00:05:35, 31 minuti fa