Ciclismo

Giro 360, tappa 6: Mader e Valter giovani MVP

Prima tappa di montagna al Giro d’Italia con la vittoria di Gino Mader che riesce nell’impresa, resistendo agli attacchi dei big come Bernal, arrivato 2° e Evenepoel, 4° a San Giacomo. Anche nella tappa di Ascoli non sono mancati spaventi, come il “tamponamento” dell’ammiraglia della Bike Exchange su Serry. Ospite di Giro360 è Ario Costa.

00:05:54, 18 minuti fa