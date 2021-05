Ciclismo

Giro 360, tappa 7: bis di Ewan, bell’Italia in Top 10

A Termoli come a Cattolica, vince Caleb Ewan davanti a Davide Cimolai e Tim Merlier. Nulla da fare per Fernando Gaviria che aveva provato lo scatto nel finale. Definita da Magrini e Gregorio “Tappa più colorata del Giro”, non sono mancate visite parenti e saluti. Ospite di Giro360 è Fabrizio Ravanelli.

00:05:54, 32 minuti fa