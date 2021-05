Ciclismo

Giro d'Italia 2013 - La vittoria di Nibali alle Tre Cime di Lavaredo: il Giro è suo

L'assolo di Vincenzo Nibali che mette la parola fine al Giro 2013 con un'altra azione fantastica. Questa volta il teatro è l'arrivo alle Tre Cime di Lavaredo, con il siciliano che fa il vuoto in mezzo ad una tormenta di neve. Saranno tre le vittorie di tappa per lui in qel Giro, il primo Giro d'Italia conquistato dallo "Squalo dello Stretto".

00:02:56, 11/05/2020 A 15:07