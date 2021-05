Ciclismo

Giro d'Italia - 18 anni e 245 giorni: Andrii Ponomar, il corridore più giovane del Giro

GIRO D'ITALIA - L'8 maggio avrà 18 anni e 245 giorni. Parliamo del corridore ucraino Andrii Ponomar, in forza all'Androni Giocattoli Sidermec di Gianni Savio. Ponomar ha già le idee chiare di cosa fare in questa tre settimane: andare in fuga e provare a vincere una tappa.

