Ciclismo

Giro d'Italia 2018 - L'arrivo di Chris Froome sullo Jafferau riscrive la storia del Giro 101: è maglia rosa!

Chris Froome fa l'impresa nella 19esima tappa del Giro d'Italia 101. Scatta sul Colle delle Finestre, quando mancano ancora 80 km all'arrivo. Guadagna sia in discesa che in salita sul Sestriere. Va a vincere sullo Jafferau compiendo un'impresa che è già epica nella storia del Giro: è bis in quest'edizione e il keniano bianco può così conquistare un'insperata maglia rosa.

