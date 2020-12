Dopo l'incidente al Giro di Lombardia , Evenepoel ha ricominciato a lavorare e a lavorare duro. Ora il corridore belga è rientrato in patria dopo un mese di “ritiro” a Calpe, in Spagna, e sta pianificando la stagione 2021 . C'è chi gli ha chiesto se farà il Tour de France (sfruttando il fatto che siano ritornate le due prove a cronometro alla Grande Boucle ), ma il belga l'ha escluso. Prima di tentare il colpaccia al Tour, serve aver fatto esperienza al Giro d'Italia e alla Vuelta.

Voglio prima cominciare con uno degli altri due Grandi Giri e finirlo bene prima di andare al Tour. Io stesso faccio poca distinzione tra i tre Grandi Giri, secondo me sono ugualmente importanti. Anche se il Tour è il più grande in termini di aspettative. Di conseguenza, c'è più pressione e tensione ed è anche il più interessante per gli sponsor. [Evenepoel al portale Hln.be]

Mi è piaciuto molto vederlo lì. Ha anche pedalato bene con i ragazzi. Fabio sa esattamente cosa sta facendo. Ovviamente non si allena come tutti gli altri, ha i suoi orari. Sono stupito di quanto seriamente sia già tornato in sella. Non ho dubbi che Fabio sarà di nuovo il miglior velocista del mondo