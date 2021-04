Le parole di Gianni Savio

Ringraziamo RCS Sport per aver considerato il nostro merito sportivo e averci invitato al Giro d’Italia dove, come abbiamo sempre fatto, daremo il meglio di noi stessi per offrire intense emozioni a tutti coloro che ci seguono e che ci hanno sempre dato il loro sostegno e incoraggiamento

Androni GiocattoliSidermec, considerando che nelle 20 partecipazioni al Giro d'Italia ha conquistato complessivamente 15 tappe. L'ultima vittoria con Fausto Masnada nel 2019. Nell'ultima edizione, inoltre, l'Androni ha vinto la classifica delle fughe con Mattia Bais e la classifica dei traguardi volanti con Simon Pellaud. Più che meritata la chiamata dell'Androni GiocattoliSidermec.

