In attesa del percorso completo del Giro d'Italia 2021 (per ora sono state svelate solo le prime tre tappe in Piemonte), RCS ha assegnato le wild card alle squadre Professional che potranno quindi partecipare alla 104esima edizione della corsa rosa, oltre ai 19 team World Tour. Ci sono due new entry e alcune esclusioni eccellenti: come al Tour de France, anche al Giro vedremo infatti l'Alpecin-Fenix perché migliore squadra ProTeam del 2020. È la squadra di Mathieu van der Poel, ma il corridore olandese non dovrebbe essere al via del Giro, avendo già nel suo calendario il Tour de France e la prova in mountain bike alle Olimpiadi di Tokyo 2020.