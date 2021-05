João Almeida che proprio grazie alle cronometro costruì - nella passata stagione - il suo 4° posto in classifica generale al Giro e anche l'ambizione di fare qualcosa in più, dopo aver indossato per 15 giorni consecutivi la maglia rosa. Difatti potrebbe essere il primo dei big a indossare la rosa anche quest'anno (green zone durante la tappa di Canale, Era stato uno dei più performanti nella cronometro di Torino , ma ce lo aspettavamo visto le sue spiccate doti nelle prove contro il tempo. Parliamo diche proprio grazie alle cronometro costruì - nella passata stagione - il suo 4° posto in classifica generale al Giro e anche l'ambizione di fare qualcosa in più, dopo aver indossato perla maglia rosa. Difatti potrebbe essere il primo dei big a indossare la rosa anche quest'anno ( la classifica dei big ), dopo la tappa di Sestola, ma il portoghese si è preso un bel rischio. Dal report della Giuria, infatti, il corridore della Deceuninck Quick Step è stato pizzicato a lanciare materiale di scarto (non borracce) fuori dalladurante la tappa di Canale, vinta da van der Hoorn . Atteggiamento anche questo passibile di multa.

Multe per Almeida e Zoccarato

Almeida è stato infatti multato con 500 franchi svizzeri e ha subito una penalizzazione di -25 nella classifica a punti UCI. Lui come Samuele Zoccarato dalla Bardiani-CSF-Faizané. Una multa, niente di più, ma Almeida si è già giocato il primo richiamo. In caso di altra infrazione si beccherebbe una penalizzazione di 1 minuto in classifica generale, alla terza scatterebbe la squalifica e l'estromissione dal Giro d'Italia.

svolta green che il mondo del ciclismo ha voluto adottare. Regolamento che fu comunque modificato dopo le polemiche per il caso Schär al Questo il nuovo regolamento imposto dall'UCI dal 1° aprile, in seguito allache il mondo del ciclismo ha voluto adottare. Regolamento che fu comunque modificato dopo le polemiche per il casoal Giro delle Fiandre , rendendo più “leggere” le pene per i Grandi Giri evitando la squalifica diretta

