Ciclismo

Giro d'Italia - Basso: "Deve essere il Giro della rinascita. Siamo qui con una squadra giovane"

GIRO D'ITALIA - Prima la speranza che sia il Giro, e il momento, della rinascita per tutti, anche al di là del mondo di ciclismo. Poi sulla Eolo Kometa: "Il mio compito è quello di far fare un grande Giro a Vincenzo Albanese e Edward Ravasi. Favorito per la rosa? Bernal".

00:03:05, 25 minuti fa