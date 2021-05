Ciclismo

Giro d'Italia - Beppe Martinelli: "Spero che Vlasov non sia lontano. Favoriti? Ganna"

GIRO D'ITALIA - Non ci sono dubbi per Beppe Martinelli, ds dell'Astana. Il favorito numero 1 oggi è Filippo Ganna, ma occhio proprio a Sobrero del team kazako che cercherà un buon piazzamento. L'obiettivo di giornata è non perdere troppo tempo con Vlasov che sarà il capitano della squadra per la generale.

00:01:41, 27 minuti fa