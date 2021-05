Ciclismo

Giro d'Italia - Bernal e Simon Yates si marcano, vince Ganna: gli highlights della 1a tappa

GIRO D'ITALIA - È João Almeida il migliore dei big nella cronometro di Torino, come prevedibile per quanto fatto vedere al Giro dello scorso anno. Evenepoel è comunque lì, a 2'' dal compagno di squadra. Un po' più indietro Simon Yates e Bernal che sono divisi da un solo secondo. A vincere la crono è invece Filippo Ganna che centra la sua quinta vittoria in carriera al Giro: è maglia rosa.

