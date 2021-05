Ciclismo

Giro d'Italia - Bernal nella nebbia, Fortunato campione sullo Zoncolan: gli highlights della 14a tappa

GIRO D'ITALIA - È festa grande per la Eolo Kometa di Basso e Contador che centra la sua prima vittoria in stagione grazie al passo di Lorenzo Fortunato che vince sullo Zoncolan. Prima vittoria in carriera anche per il classe '95. Dietro Bernal è un tornado, nessun big è riuscito a resistergli.

00:04:13, 19 minuti fa