Ciclismo

Giro d'Italia - Bodnar: "Sagan? Le altre squadre ci lasciano tutto il lavoro"

GIRO D'ITALIA - Lunga intervista a Bodnar, della Bora Hansgrohe, che spiega le difficoltà incontrate in queste prime tappe dove, a suo dire, tutte le squadre lasciano l'incombenza di tirare alla formazione di Peter Sagan. Così facendo, si fa come a Canale che è arrivata la fuga. "Oggi tiriamo? Non abbiamo noi la responsabilità, e dobbiamo pensare anche a Buchmann".

00:03:45, un' ora fa