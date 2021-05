Ciclismo

Giro d'Italia - Caruso: "Meglio la classifica o una vittoria di tappa? Una bella domanda"

GIRO D'ITALIA - Il ritiro di Mikel Landa ha scombinato i piani della Bahrain Victorious. Ora tocca a Damiano Caruso, ma meglio fare classifica (per un semplice piazzamento) o conquistare una bella vittoria di tappa? Il corridore ragusano è ancora in attesa di capire la sua evoluzione in questo Giro, ma è pronto alla battaglia con i big della classifica.

00:01:13, 14/05/2021 A 12:56