Ciclismo

Giro d'Italia - Ciccone c'è, Mäder vendica Landa. Valter sfila la rosa a De Marchi: gli highlights

GIRO D'ITALIA - Alessandro De Marchi non riesce a tenere la maglia rosa; anzi, si fa cogliere impreparato nei ventagli in salita partito a causa del forcing di Filippo Ganna. Tra i big paga anche Domenico Pozzovivo. Poi l'ultima salita con Ciccone che c'è con Bernal e Evenepoel, mentre Gino Mäder si va a prendere la tappa grazie alla sua azione in fuga.

00:05:53, un' ora fa