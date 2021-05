Ciclismo

Giro d'Italia - Cimolai: "Ho dato il 100%, mi ha battuto un fenomeno come Caleb Ewan"

GIRO D'ITALIA - Un altro 2° posto per Davide Cimolai, ma il corridore della Israel non è deluso per questo piazzamento. Ha fatto quello che doveva fare, seguito la strategia e dato il 100%. Però di mezzo c'era il "fenomeno" Caleb Ewan.

00:01:31, 44 minuti fa