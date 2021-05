Ciclismo

Giro d'Italia - Cimolai: "La squadra ha lavorato bene, nessun rimpianto per me"

GIRO D'ITALIA - Ancora un piazzamento per Davide Cimolai che, dopo due secondi posti, arriva 3° al traguardo di Foligno alle spalle di Sagan e Gaviria. Anche la Israel di Cimolai aveva tirato insieme alla Bora Hansgrohe per non far rientrare i velocisti staccati sul Valico della Somma, ma lo sprinter di Pordenone non è riuscito a finalizzare questo lavoro contro un Sagan molto determinato.

00:00:44, un' ora fa