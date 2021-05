Ciclismo

Giro d'Italia - Damiano Caruso: "Landa può vincere il Giro? Se siamo qui è perché vogliamo vincerlo"

GIRO D'ITALIA - È stato il primo a rompere gli indugi e c'è un perché. Landa vuole provare a vincere questo Giro e oggi ha compiuto il primo attacco per recuperare quanto avesse preso a cronometro. Damiano Caruso ci crede: "Siamo qui per vincere con Landa. Non siamo venuti con questa squadra per altro".

00:00:52, 21 minuti fa