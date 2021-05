Ciclismo

Giro d'Italia - Daniel Oss: "Sagan sta super bene, ci manca un pizzico di fortuna"

GIRO D'ITALIA - Questa volta Peter Sagan non si è neanche piazzato, non riuscendo a fare la volata per un contatto con Pasqualon. Delusione in casa Bora Hansgrohe, anche perché la percezione è che Sagan stia molto bene e cerca ancora questo primo successo in volata al Giro.

00:00:53, un' ora fa