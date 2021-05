Ciclismo

Giro d'Italia - Davide Cimolai: "Mi manca il pubblico. Al Giro per vincere le volate"

GIRO D'ITALIA - Ha chiuso la cronometro di Torino con un 143° posto, ma questa non era la giornata da cerchietto rosso per il corridore della Israel. Cimolai ha spiegato che farà le volate e tentare la vittoria ma, se chiamato in causa, proverà anche a dare una grossa mano a Daniel Martin in chiave classifica generale.

00:01:31, 9 minuti fa