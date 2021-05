Ciclismo

Giro d'Italia - De Marchi: "Un'emozione il primo giorno in maglia rosa. Abbiamo bisogno dei tifosi"

GIRO D'ITALIA - Alessandro De Marchi parla delle emozioni passate durante questa giornata in cui ha vestito la maglia rosa, e spera di portarla per altri giorni ancora. E poi l'apporto con i tifosi, con il corridore della Israel che spera in un ritorno alla normalità.

