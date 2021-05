Ciclismo

Giro d'Italia, Deceuninck Quick Step - Bramati: "Evenepoel non correva da 9 mesi ed è ancora lì"

GIRO D'ITALIA - Parla il direttore sportivo della Deceuninck Quick Step, spiegando cosa è successo ad Evenepoel dopo la tappa dello sterrato: "Lui non correva da 9 mesi e ha perso molto meno di quello che tutti si aspettavano quando si è staccato. È ancora lì in classifica e vediamo cosa si potrà fare. Screzi durante la tappa di ieri? Quando si è in difficoltà si perde lucidità, ma si è ripreso".

