ultima tappa del Giro d'Italia al femminile: ad imporsi nella decima frazione partita da Capriva del Friuli e giunta in quel di Cormons dopo 113 chilometri è la statunitense Coryn Rivera (Team DSM) in una volata ristretta. Trionfo olandese nella corsa: dominio assoluto per Anna van der Breggen, alla quarta affermazione dopo quelle del 2015, 2017 e 2020.

Una fuga a cinque, partita da molto lontano, ma con atlete di gran qualità, è andata a decidere questa decima tappa. All’attacco ad oltre 80 chilometri dal traguardo Anna van der Breggen, Elise Chabbey, Coryn Rivera, Lucinda Brand ed Elizabeth Deignan. Il plotone ha provato in tutti i modi a chiudere, senza riuscire però a ridurre un gap che è rimasto costantemente sul minuto.

Battaglia per il successo tra le cinque, sul finale, in uno sprint ristretto, a spuntarla è stata la ruota più veloce, la statunitense Rivera che ha sconfitto Deignan. Terza piazza per Chabbey, poi van der Breggen. A regolare il gruppo, giunto a 23”, è stata la danese Norsgaard. In casa Italia da segnalare l’ennesimo piazzamento per Ilaria Sanguineti, settima.

