Ciclismo

Giro d'Italia - Duchesne: "Siamo venuti qui per vincere delle tappe, ci siamo ritrovati in rosa"

GIRO D'ITALIA - La Groupama-FDJ non si aspettava di essere la squadra riferimento della prima settimana, tenendo la maglia rosa. Soprattutto dopo il forfait di Thibaut Pinot che non si è più presentato. Invece, il team francese ha trovato Attila Valter e sono contenti di essere lì per tenere il più possibile questa maglia.

00:01:58, 39 minuti fa